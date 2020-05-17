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Кирьос рассказал, что Зверев и Циципас ненавидят друг друга

03:36
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Ник Кирьос провел эфир в Instagram с Энди Марреем. Австралиец поделился мнением о коммерческом Кубке Лэйвера.

— Там всегда очень весело, — сказал Кирьос. — Нравится играть против сборной Европы. Кстати, им абсолютно все равно друг на друга, но неделю делают вид, что это не так. Зверев и Циципас ненавидят друг друга. А ведут себя, будто друзья. Вранье это все.

Ранее грек Стефанос Циципас конфликтовал с россиянином Даниилом Медведевым.

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