Кирьос рассказал, что Зверев и Циципас ненавидят друг друга

Ник Кирьос провел эфир в Instagram с Энди Марреем. Австралиец поделился мнением о коммерческом Кубке Лэйвера.

— Там всегда очень весело, — сказал Кирьос. — Нравится играть против сборной Европы. Кстати, им абсолютно все равно друг на друга, но неделю делают вид, что это не так. Зверев и Циципас ненавидят друг друга. А ведут себя, будто друзья. Вранье это все.

Ранее грек Стефанос Циципас конфликтовал с россиянином Даниилом Медведевым.