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«Сейчас я в лучшей форме за последнее время». Кирьос — о победе над Рублевым

Кирьос прокомментировал победу над Рублевым
Евгений Козинов
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира в Майами.

«Я спокойно отношусь ко всему за пределами корта. У меня был правильный настрой. Всего один матч. Мне повезло пройти первый круг, и сегодня я сыграл отлично. У меня была самая большая предсезонная подготовка. Я усердно тренировался и нахожусь в лучшей форме за последнее время.

Я знаю, что некоторые недели будут невероятными, а некоторые будут шокирующими. Я больше не живу на американских горках, где я действительно наслаждаюсь этими взлетами и почти топлю свои печали в падениях. Это полезнее для меня"", — сказал впоследствии Кирьос в интервью пресс-службе AFP.

Следующим соперником Кирьоса будет итальянец Фабио Фоньини.

Теннис
Андрей Рублев
Ник Кирьос
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