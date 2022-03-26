Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира в Майами.

«Я спокойно отношусь ко всему за пределами корта. У меня был правильный настрой. Всего один матч. Мне повезло пройти первый круг, и сегодня я сыграл отлично. У меня была самая большая предсезонная подготовка. Я усердно тренировался и нахожусь в лучшей форме за последнее время.

Я знаю, что некоторые недели будут невероятными, а некоторые будут шокирующими. Я больше не живу на американских горках, где я действительно наслаждаюсь этими взлетами и почти топлю свои печали в падениях. Это полезнее для меня"", — сказал впоследствии Кирьос в интервью пресс-службе AFP.

Следующим соперником Кирьоса будет итальянец Фабио Фоньини.