Кирьос — о первой победе с октября 2022 года: «Думал, что больше никогда не сыграю в теннис»

Австралийский теннисист Ник Кирьос после матча первого круга турнира в Майами над американцем Маккензи Макдональдом (3:6, 6:3, 6:4) прокомментировал первую победу с октября 2022 года.

«Честно говоря, я думал, что больше никогда не сыграю в теннис. Все шло к этому. Я общался с моими тренерами и командой, парнями, которые оставляют свои семьи, чтобы быть здесь со мной. Я говорил: «Слушайте, я не знаю, как долго смогу это продолжать». Эта победа добавляет мне немного энергии, но нужно быть реалистом. Завтра посмотрим, как будет себя чувствовать мое запястье. Здесь действительно тяжело.

Когда я увидел жеребьевку, я не чувствовал уверенности в том, что смогу справиться с кем-либо. За последние шесть месяцев мое запястье не было в лучшем состоянии. Но, наверное, имея одну победу над Маккензи, у меня появился опыт, на который можно опереться», — сказал Кирьос в интервью после матча.

Кирьос является финалистом Уимблдона 2022 года и победителем семи турниров ATP. Во втором круге турнира в Майами 29-летний австралиец встретится с россиянином Кареном Хачановым.