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15 февраля 2025, 14:15

Кирьос прокомментировал дисквалификацию Синнера

Камила Абдурахманова
корреспондент

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил.

«ВАДА высказалось, и было объявлено, что за это предусмотрена дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала все возможное, чтобы получить дисквалификацию всего на три месяца, не потеряв титулы и призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Первая ракетка мира согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

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Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
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