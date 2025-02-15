Кирьос прокомментировал дисквалификацию Синнера

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил.

«ВАДА высказалось, и было объявлено, что за это предусмотрена дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала все возможное, чтобы получить дисквалификацию всего на три месяца, не потеряв титулы и призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Первая ракетка мира согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.