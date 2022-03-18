Кирьос чуть не попал ракеткой в голову болбою. Видео

Кирьос извинился за то, что чуть не попал в голову болбою

Австралийский теннисист Ник Кирьос после четвертьфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе против испанца Рафаэля Надаля (6:7 (0:7), 7:5, 4:6) швырнул ракетку в корт и чуть не попал в голову болбою. Парень смог вовремя пригнулся.

«Что я должен сказать? Хотел ли я туда попасть? Нет. Я бросил ракетку. Она приземлилась в метре от моей ноги, отскочила и чуть в него не попала. Я человек. Так бывает, — сказал Кирьос после игры. — Конечно, это был неудачный отскок. Думаю, если бы я миллион раз повторил этот бросок, повторить такой отскок не получилось бы.

И что я должен сказать? После трехчасового матча с Надалем вы такие вопросы задаете? Только это интересует?

— Парень пригнулся...

— Он пригнулся. Пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Господи. Хорошо.

Отметим, что после матча Кирьос отправил личное сообщение болбою, в котором попросил принять извинения и предложил в подарок ракетку. Парень отметил, что с ним все нормально и что он принимает извинения и предложение теннисита.

Эпизод с брошенной ракеткой произошел по окончании матча, когда соперники пожали друг другу руки. Надаль в полуфинале сыграет с соотечественнником Карлосом Алькарасом.