Кирьос подтвердил разрыв с Калинской и сообщил, что каждый день спит с фанатками

Один из главных скандалистов мирового тенниса австралиец Ник Кирьос во время прямого эфира с фанатами ответил на вопрос о своих отношениях с россиянкой Анной Калинской. На прошлой неделе теннисистка сделала ряд странных заявлений.

— Мы расстались. Мы больше не друзья, — написала в соцсетях россиянка, которую раньше часто видели в обществе Кирьоса. — Я понимаю, что вы его фанаты, но я больше не буду говорить о нем. Пожалуйста, отнеситесь ко мне с уважением.

Позднее Анна заявила, что это сообщение касалось не Кирьоса, а другого. При этом Ник является «хорошим человеком» и «ничего зазорного не сделал».

— Что у меня случилось с Калинской? Ничего не случилось, — прокомментировал ситуацию Кирьос. — Мы просто разошлись. К сожалению, у нас ничего не вышло. Остались только приятные воспоминания.

При этом теннисист заявил, что не гнушается отношений с фанатками. И, когда у него нет постоянных отношений, спит с ними буквально каждый день, приводит слова австралийца news.com.au.