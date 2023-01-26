Кирьос планирует вернуться в ATP-тур в турнире в Индиан-Уэллсе

Австралийский теннисист Ник Кирьос планирует принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает Eurosport.

27-летний спортсмен не выступал в этом сезоне из-за травмы колена. Перед Australian Open-2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. 23 января Кирьос сообщил о том, что успешно перенес операцию.

Турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдет с 6 по 19 марта.