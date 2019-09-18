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Кирьос ответил Рафтеру, почему его не дисквалифицируют

13:51
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Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на замечание своего соотечественника Патрика Рафтера. Последний ранее выразил удивление тем, что Кирьоса не дисквалифицируют за его скандальные выходки на кортах.

— Наверное, это потому, что везде, где я играю, на стадионах аншлаг, а сами турниры приносят деньги? — написал в своем Twitter Кирьос. — Я не удивлен, что Рафтер комментирует эту тему. Этот парень любит говорить о других австралийцах. Наслаждайтесь актуальностью, чемпион.

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