Кирьос ответил Рафтеру, почему его не дисквалифицируют

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на замечание своего соотечественника Патрика Рафтера. Последний ранее выразил удивление тем, что Кирьоса не дисквалифицируют за его скандальные выходки на кортах.

— Наверное, это потому, что везде, где я играю, на стадионах аншлаг, а сами турниры приносят деньги? — написал в своем Twitter Кирьос. — Я не удивлен, что Рафтер комментирует эту тему. Этот парень любит говорить о других австралийцах. Наслаждайтесь актуальностью, чемпион.