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Сегодня, 17:23

Кирьос отреагировал на то, что Джокович показал свои баскетбольные навыки

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос пошутил, что он лучше серба Новака Джоковича в баскетболе.

19 августа 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» опубликовал в социальных сетях видео с совместной баскетбольной тренировки с россиянином Андреем Рублевым.

«Это единственная вещь, в которой я бы тебя обыграл», — написал Кирьос в комментариях.

Также Джокович обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко, чтобы тот оценил его навыки в этом виде спорта. Кириленко предложил сербскому тенниситу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде.

Теннис
Ник Кирьос
Новак Джокович
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