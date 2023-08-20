Кирьос отреагировал на то, что Джокович показал свои баскетбольные навыки

Австралийский теннисист Ник Кирьос пошутил, что он лучше серба Новака Джоковича в баскетболе.

19 августа 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» опубликовал в социальных сетях видео с совместной баскетбольной тренировки с россиянином Андреем Рублевым.

«Это единственная вещь, в которой я бы тебя обыграл», — написал Кирьос в комментариях.

Также Джокович обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко, чтобы тот оценил его навыки в этом виде спорта. Кириленко предложил сербскому тенниситу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде.