08:11 | Теннис — ATP

Кирьос обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Акапулько

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Австралиец Ник Кирьос вышел в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), обыграв швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

За выход в финал соревнований Кирьос поборется либо с американцем Джоном Изнером, либо с соотечественником Джоном Миллмэном.

Акапулько (Мексика) 

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 

Призовой фонд 1 780 060 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Ник Кирьос (Австралия) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/acapulco/2019/

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