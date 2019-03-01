Кирьос обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Австралиец Ник Кирьос вышел в полуфинал турнира в Акапулько (Мексика), обыграв швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

За выход в финал соревнований Кирьос поборется либо с американцем Джоном Изнером, либо с соотечественником Джоном Миллмэном.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 780 060 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ник Кирьос (Австралия) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:5, 6:7 (3:7), 6:4