Кирьос обыграл Изнера и вышел в финал турнира в Акапулько

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл американца Джона Изнера (7:5, 5:7, 7:6 (9:7)) в матче 1/2 финала турнира АТР в Акапулько (Мексика). Матч продолжался два часа и 22 минуты.
В финале Кирьос сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 780 060 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ник Кирьос (Австралия) - Джон Изнер (США, 3) - 7:5, 5:7, 7:6 (9:7)
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