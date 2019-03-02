Кирьос обыграл Изнера и вышел в финал турнира в Акапулько

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл американца Джона Изнера (7:5, 5:7, 7:6 (9:7)) в матче 1/2 финала турнира АТР в Акапулько (Мексика). Матч продолжался два часа и 22 минуты.

В финале Кирьос сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 780 060 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ник Кирьос (Австралия) - Джон Изнер (США, 3) - 7:5, 5:7, 7:6 (9:7)