Кирьос: «Смогу ли я победить Хачанова? Скорее всего, нет»

Чемпион семи турниров ATP Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кареном Хачановым во втором круге «мастерса» в Майами (США).

«Смогу ли я победить Хачанова? Скорее всего, нет. Но я попробую, а там посмотрим», — цитирует Кирьоса Tennis.

В первом круге турнира в Майами 29-летний автстралиец обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Данная победа стала для него первой с октября 2022 года.