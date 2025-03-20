Теннис
20 марта, 16:19

Кирьос: «Смогу ли я победить Хачанова? Скорее всего, нет»

Сергей Ярошенко

Чемпион семи турниров ATP Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего матча с Кареном Хачановым во втором круге «мастерса» в Майами (США).

«Смогу ли я победить Хачанова? Скорее всего, нет. Но я попробую, а там посмотрим», — цитирует Кирьоса Tennis.

В первом круге турнира в Майами 29-летний автстралиец обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Данная победа стала для него первой с октября 2022 года.

