Кирьос назвал главную мотивацию, которая побудила его вернуться на корт

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о причинах своего возвращения в тур. Ранее он об этом намекнул в своих соцсетях, написав: «Осталось всего несколько глав».

«Я возвращаюсь, потому что что-то удерживает меня в игре. Я победил практически каждого, кто встречался на моем пути, вышел в финал турнира «Большого шлема», выиграл «Шлем» в парном разряде, завоевал несколько титулов и заработал деньги. Единственное, что сейчас у меня на уме, — это «Большой шлем». Я думаю, это заставит критиков замолчать. Это будет моей глубинной мотивацией», — сказал Кирьос в интервью Code Sports.

Ожидается, что 29-летний теннисист вернется на корт в декабре. Он планирует принять участие в Мировой теннисной лиге.

Последние два года Кирьос боролся с травмами колена и запястья. В прошлом сезоне он провел только один матч на травяном турнире в Штутгарте.