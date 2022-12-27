Кирьос намекнул, что может сыграть с Джоковичем в парном разряде на одном из турниров в 2023 году

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что может сыграть с сербом Новаком Джоковичем в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Если Новаку разрешат въехать в США, мы сыграем в парном разряде в Индиан-Уэллсе. Вы все готовы?» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Участие 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» на турнире в США остается под вопросом из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса. По этой причине серб пропустит Открытый чемпионат Австралии-2022.

Оба теннисиста в этом году вышли в финал Уимблдона, где Джокович обыграл Кирьоса со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3).