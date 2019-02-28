Кирьос - Надалю: "Рафаэль не знает, через что прошел я. Я не буду его слушать"

Австралиец Ник Кирьос ответил на высказывание Рафаэля Надаля. Ранее испанец высказался по поводу вызывающего поведения австралийца, которого не раз критиковали за это.

Напомним, что Надаль во втором круге турнира в Акапулько проиграл Кирьосу.

- Мы с Рафой - разные игроки, - приводит Tennis365 слова Кирьоса. - Он может сосредоточится на том, что ему нужно делать. Он не знает, через что я прошел, он не знает меня. Так что я не буду слушать его слова. Я играю по-своему, он – по-своему. Он между розыгрышами действует очень медленно, а в правилах написано, что игра идет на скорости подающего. Я не буду говорить про него и его игру, у меня своя игра. Я вообще не буду думать о его комментариях.

Рафаэль Надаль: "Кирьосу не хватает уважения к публике и сопернику"