Кирьос извинился за выброшенный на корт стул

Австралиец Ник Кирьос​ извинился за то, что во время матча второго круга турнира в Риме против норвежца Каспера Рууда эмоционально отреагировал на вынесенное судьей предупреждение. Австралийский теннисист сломал ракетку и выбросил на корт стул, после чего ушел.

- Эмоции захлестнули, - цитирует FOX Sports Кирьоса. - Извини, Рим. Может быть, увидимся.