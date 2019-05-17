Кирьос извинился за выброшенный на корт стул

Австралиец Ник Кирьос извинился за то, что во время матча второго круга турнира в Риме против норвежца Каспера Рууда эмоционально отреагировал на вынесенное судьей предупреждение. Австралийский теннисист сломал ракетку и выбросил на корт стул, после чего ушел.
- Эмоции захлестнули, - цитирует FOX Sports Кирьоса. - Извини, Рим. Может быть, увидимся.
**smashes racket**– ESPN (@espn) 16 мая 2019 г.
**kicks water bottle**
**throws chair**
Rough day for Nick Kyrgios at the Italian Open. pic.twitter.com/7pHQDjFqe6
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