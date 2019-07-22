Кирьос и Кукушкин поругались в Instagram

Австралиец Ник Кирьос и казахстанец Михаил Кукушкин вступили в словесную перепалку Instagram.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала пост с фотографией Кирьоса и подписью: "Подача с руки: тактика или проблема?".

Кукушкин оставил негативную оценку, на что Кирьос ответил: "Не переживай, чувак. Мне не нужно было использовать это, когда я сделал тебя в Дубае".

– Это был мой ответ по поводу подачи с руки, а не тебя. Не нужно грубить другим без причины, – ответил кукушкин.

– Не уверен, что напоминание о матче – это грубость. Я просто высказал мнение о нашей игре и использовании подачи с руки, – добавил Кирьос.

Напомним, во втором круге турнира в Дубае в 2016 году Кирьос победил Кукушкина со счетом 6:3, 6:2.