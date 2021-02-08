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Кирьос — о Джоковиче: «Как меня может критиковать человек, танцевавший голым?»

16:28
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Австралийский теннисист Ник Кирьиос вновь выступил с критикой в адрес серба Новака Джоковича. Ранее Джокович рассказал о негативном отношении к австралийцу.

«Он странный. Сказал, что не уважает мне вне корта. Почему было просто не сказать: «Уважаю Ника на корте». Тогда я бы понял. Не знаю, почему именно он не уважает меня вне корта.

Кажется, я все нормально делаю, особенно в пандемию: развожу еду людям, стараюсь никого не заразить, я аккуратен. У меня есть благотворительный фонд.

Да, Джокович очень странный. Круто играет, но... Не понимаю, как меня может критиковать человек, во время пандемии танцевавший голым? Он разделся на вечеринке», — цитирует Кирьоса Fox.

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