Австралийский теннисист Ник Кирьиос вновь выступил с критикой в адрес серба Новака Джоковича. Ранее Джокович рассказал о негативном отношении к австралийцу.

«Он странный. Сказал, что не уважает мне вне корта. Почему было просто не сказать: «Уважаю Ника на корте». Тогда я бы понял. Не знаю, почему именно он не уважает меня вне корта.

Кажется, я все нормально делаю, особенно в пандемию: развожу еду людям, стараюсь никого не заразить, я аккуратен. У меня есть благотворительный фонд.

Да, Джокович очень странный. Круто играет, но... Не понимаю, как меня может критиковать человек, во время пандемии танцевавший голым? Он разделся на вечеринке», — цитирует Кирьоса Fox.