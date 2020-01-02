Кирьос будет жертвовать пострадавшим от пожаров 200 долларов за каждый эйс

Австралийский теннисист Ник Кирьос в Twitter пообещал, что за каждый эйс, который он будет делать на турнирах в Австралии, он пожертвует пострадавшим от австралийских пожаров.

Ранее Кирьос призвал организовать благотворительный турнир в поддержку жертв пожаров.

Еще один австралийский теннисист Алекс де Минаур откликлнулся на предложение Кирьоса и заявил, что будет жертвовать по 250 долларов.

«Я буду жертвовать по 250 долларов за эйс, потому что наверняка сделаю их меньше тебя», — написал де Минаур в Twitter.