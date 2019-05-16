Кирьос бросил стул на корт и отказался продолжать матч на турнире в Риме

Австралиец Ник Кирьос отметился очередной выходкой в матче второго круга турнира ATP в Риме против голландца Каспера Рууда.

Кирьос вступил в конфликт с судьей и после вынесенного предупреждения за сломанную ракетку отшвырнул стул, собрал сумку и покинул пределы корта.

По информации очевидца, 24-летнему австралийцу не понравилось, что во время подготовки к подаче кто-то из зрителей вставал со своих мест. Также болельщики начали освистывать теннисиста.

По результатам инцидента, рефери принял решение присудить Кирьосу техническое поражение при счете 6:3, 6:7 (5:7), 2:1 в пользу соперника.

Дисквалификация означает, что теннисист как минимум не получит за выступление в Риме ни рейтинговых очков, ни призовых, а также ему будет выставлен счет за проживание в гостинице.