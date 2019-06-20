Кирьос - арбитру: "Ты прикалываешься? Ты чем там наверху занимаешься?"

Австралиец Ник Кирьос​ эмоционально провел стартовый матч на турнире в Лондоне против Роберто Карбалле Баэны.

Теннисист получил предупреждение за неспортивное поведение, когда в конце первого сета решил, что соперник не попал второй подачей, и обратился к судье на вышке Фергюсу Мерфи.

– Ты прикалываешься? – приводит The Guardian слова Кирьоса. – Мяч был на километр в ауте. В натуре, ты что творишь? Ну реально, чем ты там наверху занимаешься? Это просто абсурд, чувак, ты прикалываешься. Я отказываюсь так играть, ну серьезно. Аут был гигантский, какого черта? Это шутка, точно шутка. И шапка твоя выглядит нелепо, кстати. Даже солнца нет.

Мяч был в ауте. Я ухожу. Я не собираюсь тут выкладываться на все сто, когда игру ломают, я не хочу так играть. А потом еще спрашивают, чего это я не стараюсь в половине случаев. Сет уже закончился – буквально: он дал двойную. Почему я до сих пор тут при 5:5? Это просто абсурд.

Потом Кирьос раскритиковал самого себя после неудачного эпизода в игре.

– Ты такой лентяй, сделай что-нибудь. Ты просто мешок. Конечно, если до трех утра играть в ФИФА - чего ты хотел?

Напомним, что во время турнира в Риме австралийский теннисист сломал ракетку и выбросил на корт стул, после чего ушел.