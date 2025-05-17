«Кинопоиск» покажет теннисные турниры ATP

В рамках соглашения с платформой BB Tennis «Кинопоиск» станет единственным онлайн-кинотеатром, который покажет трансляции серии турниров ATP Tour.

В 2025 году «Кинопоиск» покажет более 30 турниров по теннису — с текущего сезона спортивные болельщики увидят игры в одиночном разряде и парах ежегодного теннисного тура для мужчин, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). Турниры серии ATP Tour появятся в онлайн-кинотеатре в разделе «Спорт» и будут доступны с подпиской «Яндекс Плюс» как в прямом эфире, так и в записи.

Первым турниром ATP на «Кинопоиске» станет проходящий с 7 по 18 мая «мастерс» в Риме. В финале там встретятся молодые звезды тенниса — Янник Синнер и Карлос Алькарас. На следующих турнирах, которые стартуют 18 мая, выступят российские спортсмены: Андрей Рублев (17) примет участие в соревновании ATP 500 в Гамбурге, а Карен Хачанов (24) — в ATP 250 в Женеве. Даниил Медведев (11) уже после выступления на Roland Garros сыграет на турнире ATP 250 в Хертогенбосе.

Первыми трансляциями на «Кинопоиске» стали полуфинальные матчи 16 мая, в которых встретились Карлос Алькарас с Лоренцо Музетти и Янник Синнер с Томми Полом. Также в этот день были показаны прематч и постматч студии.

Также в онлайн-кинотеатре будут доступны записи трансляций и локализованный видеоконтент BB Tennis, среди которых видеообзоры лучших фрагментов матчей, еженедельные выпуски журнала ATP Tour, интервью с теннисистами, тревел-блог «Даша на кортах» с турниров ATP Masters 1000, прематч и постматч студии с приглашенными звездами и другое.

Сезон ATP Tour длится в течение календарного года и включает 60 турниров в 2025 году, которые пройдут в 29 странах. Среди них ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, Next Generation ATP Finals (среди лучших игроков не старше 21 года) и Nitto ATP Finals. Итоговый ATP Finals 2025 пройдет в Турине. В прошлом году его выиграл Янник Синнер (1), не отдав соперникам ни одной партии.

«ATP Tour — самое масштабное международное соревнование, в котором шанс на победу есть у атлетов из любой точки мира. Теннис постоянно открывает новые имена, дарит сенсации, яркие эмоции и объединяет спортивных болельщиков со всего мира: на трибунах корта или у экранов своих девайсов. На сегодня ATP — одна из немногих международных ассоциаций, где выступают российские спортсмены на самом высоком уровне. До конца года мы покажем более 30 турниров и надеемся, что количество событий из мира тенниса на «Кинопоиске» будет только расти», — заявила руководитель спортивного лицензирования «Кинопоиска» Ольга Балыкина.

«Благодаря партнерству BB Tennis с «Кинопоиском» теннис станет еще ближе к миллионам болельщиков в России. ATP — это турниры высочайшего уровня, где играют лучшие ракетки мира, включая российских спортсменов. Важно, чтобы фанаты могли смотреть матчи в удобном формате, будь то прямые трансляции или уникальный контент BB Tennis — обзоры, интервью и эксклюзивные проекты вроде «Даши на кортах». Сотрудничество с «Кинопоиском» — это логичный шаг в развитии платформы. Мы видим, как растет интерес к теннису в России, и уверены, что доступность трансляций в крупнейшем онлайн-кинотеатре страны поможет укрепить эту тенденцию. Впереди — насыщенный сезон, и мы сделаем все, чтобы каждый матч запомнился зрителям не только спортивным накалом, но и профессиональной подачей», — высказался Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom.