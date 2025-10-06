Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

6 октября, 17:10

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет решающие матчи «мастерса» в Шанхае с комментариями Смолова

Федор Смолов.
Фото Global Look Press

Онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет финальные матчи турнира категории «мастерс» — ATP 1000 в Шанхае: с 7 октября трансляции турнира будут эксклюзивно доступны с подпиской «Яндекс Плюс» в разделе ATP | BB Tennis на «Кинопоиске», начиная с четвертого круга. Два четвертьфинала, полуфинальные матчи и финал турнира специально для онлайн-кинотеатра прокомментируют футболист Фёдор Смолов.

Среди первых матчей 1/8 финала 7-8 октября встречи Новака Джоковича с Хауме Муньяром и Алекса де Минора с Нуну Боржешем. Трансляции игрового дня стартуют в 7.30 по московскому времени.

Янник Синнер.У Синнера свело ногу, Джоковича вырвало прямо на корт. Шанхайская жара бьет по здоровью теннисистов

Shanghai Masters — ежегодный престижный турнир серии ATP 1000, который проводится на хардовых кортах с призовым фондом более 9 миллионов долларов. Действующий чемпион ATP 1000 в Шанхае — Янник Синнер (2), который в финале прошлого года в двух сетах обыграл Новака Джоковича, а в этом — был вынужден сняться с турнира из-за травы. Борьбу за выход в решающую стадию продолжает россиянин Даниил Медведев (21), а также теннисисты из топ-10 мирового рейтинга — Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Алекс де Минор (7), и Лоренцо Музетти (9).

«Кинопоиск» начал показ матчей мужского теннисного тура в 2025 году. Турниры серии ATP Tour доступны в онлайн-кинотеатре в разделе «Спорт» с подпиской «Яндекс Плюс» как в прямом эфире, так и в записи.

Карен Хачанов и&nbsp;Андрей Рублев.«Нужно все менять». Рублев и Хачанов неудачно отыграли азиатскую серию

Расписание трансляций

7-8 — 1/8 финала

9-10 октября — 1/4 финала

11 октября — 1/2 финала

12 октября — финал

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
РФС инициировал новое дело против Писарского
У Макрона мало шансов вывести Францию из кризиса. Что пишут СМИ
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Нововасилевское
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Риндеркнеш — о второй победе над Зверевым в сезоне: «Мне везет против него»

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости