«Кинопоиск» эксклюзивно покажет решающие матчи «мастерса» в Шанхае с комментариями Смолова

Онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет финальные матчи турнира категории «мастерс» — ATP 1000 в Шанхае: с 7 октября трансляции турнира будут эксклюзивно доступны с подпиской «Яндекс Плюс» в разделе ATP | BB Tennis на «Кинопоиске», начиная с четвертого круга. Два четвертьфинала, полуфинальные матчи и финал турнира специально для онлайн-кинотеатра прокомментируют футболист Фёдор Смолов.

Среди первых матчей 1/8 финала 7-8 октября встречи Новака Джоковича с Хауме Муньяром и Алекса де Минора с Нуну Боржешем. Трансляции игрового дня стартуют в 7.30 по московскому времени.

Shanghai Masters — ежегодный престижный турнир серии ATP 1000, который проводится на хардовых кортах с призовым фондом более 9 миллионов долларов. Действующий чемпион ATP 1000 в Шанхае — Янник Синнер (2), который в финале прошлого года в двух сетах обыграл Новака Джоковича, а в этом — был вынужден сняться с турнира из-за травы. Борьбу за выход в решающую стадию продолжает россиянин Даниил Медведев (21), а также теннисисты из топ-10 мирового рейтинга — Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Алекс де Минор (7), и Лоренцо Музетти (9).

«Кинопоиск» начал показ матчей мужского теннисного тура в 2025 году. Турниры серии ATP Tour доступны в онлайн-кинотеатре в разделе «Спорт» с подпиской «Яндекс Плюс» как в прямом эфире, так и в записи.

Расписание трансляций

7-8 — 1/8 финала

9-10 октября — 1/4 финала

11 октября — 1/2 финала

12 октября — финал