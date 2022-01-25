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Сегодня, 19:49

Кей Нисикори пропустит полгода из-за операции на левом бедре

Анна Горшкова
Корреспондент

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал, что ему предстоит перенести операцию на бедре.

«Привет всем, я хотел сообщить вам новости. Как большинство из вас знает, я не
не могу играть с октября из-за травмы левого бедра. Попробовав несколько различных вариантов реабилитации я решил (вместе с моей медицинской командой) сделать артроскопическую операцию на бедре на этой неделе. Я буду очень стараться, моя цель — вернуться примерно через 6 месяцев», — написал Нисикори в Twitter.

В последний раз японский теннисист выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэлсс (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. На данный момент Нисикори занимает 46-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://twitter.com/keinishikori/status/1485963112016912401?s=20
Теннис
Кей Нисикори
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