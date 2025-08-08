Теннис
8 августа, 01:53

Кэш и Гласспул выиграли турнир в Торонто в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент

Британские теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул победили соотечественников Джо Солсбери и Нила Скупски в финале турнира в Торонто — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Матч длился 1 час 43 минуты.

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал

Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (Великобритания, 2) — Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 6) — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11

