Керри обыграл Вердаско в четвертьфинале турнира в Истборне

Американец Сэм Керри вышел в полуфинал турнира ATP в Истборне, обыграв в двух сетах испанца Фернандо Вердаско, посеянного под пятым номером – 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Следующим соперником 31-летнего Керри станет победитель матча Жиль Симон​ (Франция) – Томас Фаббиано (Италия).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сэм Керри (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 5) – 7:6 (7:4), 6:2