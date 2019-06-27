14:50 | Теннис — ATP

Керри обыграл Вердаско в четвертьфинале турнира в Истборне

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Американец Сэм Керри вышел в полуфинал турнира ATP в Истборне, обыграв в двух сетах испанца Фернандо Вердаско, посеянного под пятым номером – 7:6 (7:4), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Следующим соперником 31-летнего Керри станет победитель матча Жиль Симон​ (Франция) – Томас Фаббиано (Италия).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сэм Керри (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 5) – 7:6 (7:4), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/nottingham/2019/

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