Керри обыграл Вердаско в четвертьфинале турнира в Истборне

Американец Сэм Керри вышел в полуфинал турнира ATP в Истборне, обыграв в двух сетах испанца Фернандо Вердаско, посеянного под пятым номером – 7:6 (7:4), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
Следующим соперником 31-летнего Керри станет победитель матча Жиль Симон (Франция) – Томас Фаббиано (Италия).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 684 080 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Сэм Керри (США) – Фернандо Вердаско (Испания, 5) – 7:6 (7:4), 6:2
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