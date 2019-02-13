Керри и Шнур пробились во второй круг турнира в Нью-Йорке

Американец Сэм Керри вышел во второй раунд турнира ATP в Нью-Йорке. В матче первого круга он переиграл Ллойда Харриса из ЮАР - 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В другом матче дня канадец Брэйден Шнур обыграл своего соотечественника Джека Минджи Лина - 6:1, 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 694 995 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Брэйден Шнур (Канада, Q) - Джек Минджи Лин (Канада, WC) - 6:1, 6:3

Сэм Керри (США, 6) - Ллойд Харрис (ЮАР) - 7:6 (7:2), 6:2