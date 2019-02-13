Керри и Шнур пробились во второй круг турнира в Нью-Йорке

Американец Сэм Керри вышел во второй раунд турнира ATP в Нью-Йорке. В матче первого круга он переиграл Ллойда Харриса из ЮАР - 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
В другом матче дня канадец Брэйден Шнур обыграл своего соотечественника Джека Минджи Лина - 6:1, 6:3.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 694 995 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Брэйден Шнур (Канада, Q) - Джек Минджи Лин (Канада, WC) - 6:1, 6:3
Сэм Керри (США, 6) - Ллойд Харрис (ЮАР) - 7:6 (7:2), 6:2
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