Кепфер вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Немец Доминик Кепфер одержал победу в четвертьфинале турнира ATP в Акапулько. В двух сетах он переиграл британца Кэмерона Норри.

Также в полуфинал вышел Александр Зверев, так как его соперник отказался от игры.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Кепфер (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 0:0 отказ 2-го игрока