Кепфер вышел в полуфинал турнира в Акапулько
06:13
Немец Доминик Кепфер одержал победу в четвертьфинале турнира ATP в Акапулько. В двух сетах он переиграл британца Кэмерона Норри.
Также в полуфинал вышел Александр Зверев, так как его соперник отказался от игры.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Доминик Кепфер (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 6:4
Александр Зверев (Германия, 2) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 0:0 отказ 2-го игрока
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