Норри сыграет с Алькарасом во втором круге «мастерса» в Париже
Британский теннисист Кэмерон Норри вышел во второй круг «мастерса» в Париже.
На старте турнира 30-летний спортсмен обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 25 минут.
Следующим соперником Норри станет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4
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