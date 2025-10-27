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Норри сыграет с Алькарасом во втором круге «мастерса» в Париже

Алина Савинова

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел во второй круг «мастерса» в Париже.

На старте турнира 30-летний спортсмен обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счетом 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 25 минут.

Следующим соперником Норри станет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4

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