Норри вышел в четвертьфинал «мастерса» в Индиан-Уэллсе
Британский теннисист Кэмерон Норри стал четвертьфиналистом турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.
В четвертом круге 29-я ракетка мира победил австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут.
За выход в полуфинал Норри сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 13).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 27) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:2
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