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Норри вышел в четвертьфинал «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

Британский теннисист Кэмерон Норри стал четвертьфиналистом турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

В четвертом круге 29-я ракетка мира победил австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал Норри сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 13).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 27) — Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — 6:4, 6:2

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