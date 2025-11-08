19-летний Лернер Тин победил Норри в финале турнира в Метце

Американский теннисист Лернер Тин обыграл британца Кэмерона Норри в финале турнира ATP 250 в Метце.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6). Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

На счету 38-й ракетки мира Тина семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех. 27-я ракетка мира Норри 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Для 19-летнего Тина это дебютный титул на уровне ATP. С понедельника американец станет 28-й ракеткой мира.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Лернер Тин (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)