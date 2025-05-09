Медведев победил Норри и встретится с Попыриным в третьем круге турнира в Риме

11-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Риме.

В матче второго раунда 29-летний спортсмен за 1 час 33 минуты обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:2.

Медведев 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Норри ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 возможного.

Следующим соперником россиянина станет представитель Австралии Алексей Попырин. Счет в личных встречах — 3-1 в пользу Медведева.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 10) — Кэмерон Норри (Великобритания, LL) — 6:4, 6:2