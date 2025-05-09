Теннис
9 мая, 17:47

Медведев победил Норри и встретится с Попыриным в третьем круге турнира в Риме

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

11-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Риме.

В матче второго раунда 29-летний спортсмен за 1 час 33 минуты обыграл британца Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:2.

Медведев 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Норри ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 возможного.

Следующим соперником россиянина станет представитель Австралии Алексей Попырин. Счет в личных встречах — 3-1 в пользу Медведева.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 10) — Кэмерон Норри (Великобритания, LL) — 6:4, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы
Синнер — о сезоне-2025: «Особенный год со взлетами и падениями, теперь время для отдыха»
  • pupkin-221

    Даня Медведев - это внебрачный сын Димона Медведева ?:laughing::laughing::laughing:

    09.05.2025

  • ValeraK

    Водоросли с лишней "р" ? =)

    09.05.2025

  • Из Алматы

    Норри последние года полтора довольно сильно "сдал". В конце 22 года доходил до 8 места, а сейчас - 91-й... Так что не стоит обольщатся относительно лёгкой победой Даниила. Попырин - "орешек" покрепче (правда, грунт - тоже не его сильная сторона...). Игра с ним и будет проверкой реального уровня Медведева.

    09.05.2025

  • TokTram_

    Ну и не забываем, это - грунт. А у Дани с грунтом "особая" любовь.

    09.05.2025

  • kolos249

    Нифига се, в кои-то веки нейтральный лузер выиграл! Впрочем, до финала ему не добраться...

    09.05.2025

  • Кот-матрос

    Конечно посмотрим. Грунтовые (Рим и Париж) ему конечно не выиграть, но до 1/4 РГ думаю сможет добраться. По настрою сужу, думаю что готов вернуться в где-то на 5-7 место.

    09.05.2025

  • TORO

    Теперь Даня отпопырится по-полной)

    09.05.2025

  • SuperDennis

    Умница, Даня! На классе!

    09.05.2025

  • hant64

    Да, виннеры пошли. Вялость последних полутора лет уходит (это риторический вопрос, не утверждение)? Посмотрим ещё на топового Даниила, как думаешь?

    09.05.2025

  • hant64

    Сегодня Даниил просто молодец, без преувеличения можно сказать, как в лучшие годы. Всё, конечно, относительно, но, надеюсь, игра всё же возвращается к нему.

    09.05.2025

  • Кот-матрос

    Виннеры так и сыпятся от Даньки, ух как мы этого ждали!:laughing:

    09.05.2025

  • Николай Шибаев

    Очень нужная победа . И чем больше их будет,пойдет лишь на пользу Медведеву.

    09.05.2025

  • Кот-матрос

    Даниил хорошо размялся! Бывали и суперудары, и запредельное количество не реализованных брейков. Но там Норри их уверенно отыгрывал. Но все не отыграл упрямый не пойми кто по национальности. :grin:

    09.05.2025

  • TokTram_

    А Медведев - в порядке! Норри - 99% пота и 1% таланта. И для Дани в текущем состоянии, как видим, этого мало.

    09.05.2025

    • Циципас вышел в третий круг «мастерса» в Риме

