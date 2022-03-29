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Сегодня, 03:16

Кецманович обыграл Корду и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Миомир Кецманович в третьем круге турнира в Майами обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 7:6, (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. На счету серба 4 эйса и 3 двойные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Кецманович встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Корда (США) — 7:6, (7:4), 6:3

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