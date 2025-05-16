Бублик — о выступлении Синнера в Риме: «Я еще в 2021 году говорил, что он не человек»

Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился мыслями о выступлении итальянца Янника Синнера, который вернулся в тур после трехмесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В четвертьфинале «мастерса» в Риме первая ракетка мира разгромил норвежца Каспера Рууда со счетом 6:0, 6:1. После матча аккаунт Tennis TV выложил лучшие моменты этой встречи.

«Я еще в 2021 году говорил, что он не человек», — написал Бублик в комментариях.

В полуфинале турнира в Риме 23-летний Синнер сыграет с американцем Томми Полом. Победитель этой встречи поборется за трофей с испанцем Карлосом Алькарасом.