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Сегодня, 11:13

Казахстан победил Испанию в Объединенном Кубке

Руслан Минаев
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Сборная Казахстана победила Испанию в групповом турнире Объединенного Кубка со счетом 2-1.

В одиночном разряде Елена Рыбакина обыграла Джессику Бусас Манейро со счетом 6:2, 6:3. Александр Шевченко проиграл Пабло Карреньо Бусте — 2:6, 1:6.

В решающем матче Рыбакина и Шевченко победили дуэт Ивон Кавалье-Реймерс/Пабло Карреньо Буста в трех сетах 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 10:7.

Австралия

Объединенный Кубок

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа C (Перт)

Казахстан — Испания

Елена Рыбакина/Александр Шевченко — Ивон Кавалье-Реймерс/Пабло Карреньо Буста — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 10:7

Елена Рыбакина — Джессика Бусас Манейро — 6:2, 6:3

Александр Шевченко — Пабло Карреньо Буста — 2:6, 1:6

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