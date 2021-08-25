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Казах Бублик проиграл во втором круге турнира в Уинстон-Салеме

01:17
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Финн Эмиль Руусувуори пробился в третий круг турнира в Уинсто-Салеме. В трех сетах он переиграл казаха Александра Бублика — 6:2, 7:6 (7:5).

Следующим соперником Руусувуори будет француз Бенуа Пэр.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Александр Бублик (Казахстан, 5) — 6:2, 7:6 (7:5)

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Евгений Козинов все материалы автора

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