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Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Кицбюэле

00:59

Норвежец Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира в Австрии. В трех сетах он выиграл у испанца Марио Вилельи Мартинеса — 7:5, 5:7, 6:4.

Следующим соперником норвежского теннисиста будет швед Микаэль Имер.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 481 270 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, LL) — 7:5, 5:7, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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