Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Кицбюэле
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Норвежец Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира в Австрии. В трех сетах он выиграл у испанца Марио Вилельи Мартинеса — 7:5, 5:7, 6:4.
Следующим соперником норвежского теннисиста будет швед Микаэль Имер.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 481 270 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, LL) — 7:5, 5:7, 6:4
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