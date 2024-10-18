Рууд уступил Грикспуру в четвертьфинале турнира в Стокгольме
Норвежец Каспер Рууд проиграл голландцу Таллону Грикспуру в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 5:7, 6:7 (5:7).
Матч длился 1 час 58 минут.
Соперником 37-й ракетки мира в полуфинале станет победитель матча Доминик Штрикер (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария, 3).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Таллон Грикспур (Нидерланды, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:5, 7:6 (7:5)
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