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Сегодня, 21:46

Рууд уступил Грикспуру в четвертьфинале турнира в Стокгольме

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд проиграл голландцу Таллону Грикспуру в четвертьфинале турнира в Стокгольме — 5:7, 6:7 (5:7).

Матч длился 1 час 58 минут.

Соперником 37-й ракетки мира в полуфинале станет победитель матча Доминик Штрикер (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария, 3).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Таллон Грикспур (Нидерланды, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:5, 7:6 (7:5)

Каспер Рууд
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