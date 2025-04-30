Теннис
30 апреля, 10:15

Рууд — перед матчем против Медведева: «В хорошем настроении он может обыграть любого»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча против россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде.

«Попробую сделать грунт своим преимуществом. Хотя Медведева не стоит недооценивать на грунте. Он прекрасно играет, когда он в хорошем настроении, может обыграть любого, неважно, когда и где», — приводит ТАСС слова Рууда.

Медведев и Рууд встретятся в четверг, 1 мая. В предыдущей стадии турнира россиянин обыграл американца Брэндона Накашиму — 3:6, 6:1, 6:4. Рууд оказался сильнее другого представителя США — Тэйлора Фритца — 7:5, 6:4.

В полуфинале потенциальным соперником Медведева является победитель пары Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Якуб Меншик (Чехия, 22).

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Каспер Рууд
