Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу на турнире в Гштааде (Швейцария).

«Я немного изменил свою игру в третьем сете. И это помогло, — цитирует Рууда ATP Tour. — Преимущество здесь уходит быстро. Если ты не готов и не сосредоточен на игре, то можешь сломаться. На тай-брейке все сложилось в мою пользу. Так что мне немного повезло. Я просто пытался сохранить этот импульс в третьем сете. Я смог сделать перерыв и играть все лучше и лучше на протяжении третьего сета».

23-летний норвежец в финале турнира в Гштааде обыграл 26-летнего итальянца Маттео Берреттини (4:6, 7:6 (7:4), 6:2).