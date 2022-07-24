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Сегодня, 16:29

Рууд — о финале турнира в Гштааде: «Я немного изменил свою игру в третьем сете»

Рууд заявил, что немного изменил свою игру в финале турнира в Гштааде
Алексей Еремин
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу на турнире в Гштааде (Швейцария).

«Я немного изменил свою игру в третьем сете. И это помогло, — цитирует Рууда ATP Tour. — Преимущество здесь уходит быстро. Если ты не готов и не сосредоточен на игре, то можешь сломаться. На тай-брейке все сложилось в мою пользу. Так что мне немного повезло. Я просто пытался сохранить этот импульс в третьем сете. Я смог сделать перерыв и играть все лучше и лучше на протяжении третьего сета».

23-летний норвежец в финале турнира в Гштааде обыграл 26-летнего итальянца Маттео Берреттини (4:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-berrettini-gstaad-2022-sunday-final
Теннис
Маттео Берреттини
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