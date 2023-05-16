Рууд: «Бублик умеет все: от подачи с руки до пушек со скоростью 220 км/ч»

Норвежец Каспер Рууд поделился впечатлениями от матча против Александра Бублика в третьем круге «мастерса» в Риме. Рууд выиграл 6:1, 4:6, 7:6 (7:0).

«Я серьезно отношусь к каждому очку независимо от счета. А потом ты играешь с Сашей, у которого невероятный талант. Я повел 5:0 после 17 минут на корте, он допускал ошибки, а я просто клал мяч в корт. По крайней мере он продолжал получать удовольствие, потому что при счете 0:5 он начал подавать с руки и вовлекать трибуны, несмотря на то что уступал. С того момента он подавал великолепно.

Он умеет все: от подачи с руки под сетку со скоростью 40 км/ч до пушек со скоростью 220 км/ч. Поэтому очень трудно предугадать, что будет дальше. И пока счет примерно равный, ты понимаешь, что он борется и выкладывается по полной», — приводит слова Рууда сайт ATP.

В следующем круге 24-летний Рууд сыграет с сербом Ласло Джере.