Томпсон победил Рууда и вышел в третий круг турнира ATP в Париже
Австралиец Джордан Томпсон вышел в третий круг турнира ATP в Париже (Франция).
Во втором круге теннисист победил норвежца Каспера Рууда в трех сетах — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.
Соперником Томпсона в третьем круге станет победитель матча Зизу Бергс (Бельгия, LL) — Адриан Маннарино (Франция, WC).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джордан Томпсон (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4
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