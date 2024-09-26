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Сегодня, 19:05

Рууд выбыл в первом круге турнира в Токио

Руслан Минаев
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Норвежец Каспер Рууд проиграл австралийцу Джордану Томпсону в первом круге турнира в Токио — 6:7 (5:7), 1:6.

Матч длился 1 час 52 минуты. Томпсон за игру сделал 14 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У Рууда — 0 из 8.

29-я ракетка мира во втором круге встретится с японцем Кеи Нисикори.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 7:6 (7:5), 6:1

Теннис
Каспер Рууд
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