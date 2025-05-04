Рууд выиграл «мастерс» в Мадриде
Норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Мадриде (Испания).
В финале «мастерса» 15-я ракетка мира победил британца Джека Дрейпера, занимающего 6-е место в мировом рейтинге. Встреча длилась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:4 в пользу 26-летнего норвежца.
Рууд впервые в карьере выиграл турнир категории АТР 1000. Теперь на его счету 13 титулов в одиночном разряде.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 7:5, 3:6, 6:4
