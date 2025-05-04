Теннис
4 мая, 22:15

Рууд выиграл «мастерс» в Мадриде

Алина Савинова

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом турнира в Мадриде (Испания).

В финале «мастерса» 15-я ракетка мира победил британца Джека Дрейпера, занимающего 6-е место в мировом рейтинге. Встреча длилась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:4 в пользу 26-летнего норвежца.

Рууд впервые в карьере выиграл турнир категории АТР 1000. Теперь на его счету 13 титулов в одиночном разряде.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — 7:5, 3:6, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
  • hant64

    Упустил, не посмотрел, хотя днём было желание поболеть за Каспера. Молодец, судя по счёту, там всё непросто было, смог вытащить матч!

    04.05.2025

  • Александр Иванов

    молодец..симпатяга,скромный парень

    04.05.2025

  • Иван Л.

    Ну наконец-то родил

    04.05.2025

    • Кафельников об отсутствии россиян в топ-10 рейтинга ATP: «Рано или поздно это должно было случиться. Надо уметь оступиться»

    Рууд — о победе в финале Мадрида: «Если бы не показал свой максимум, то Дрейпер бы меня вынес»

