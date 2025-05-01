Теннис
1 мая, 15:52

Медведев уступил Рууду в четвертьфинале турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах уступил норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале турнира в Мадриде — 3:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 40 минут.

Даниил Медведев.Медведев не дотянул до полуфинала в Мадриде. Даниил уступил Рууду в двух сетах

Медведев 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта. На счету Рууда 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

В полуфинале 26-летний Рууд сыграет с победителем матча Франциско Черундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 6:3, 7:5

Теннис
Даниил Медведев
Каспер Рууд
  • Viktor Freond

    Ну, соглашусь что надо смотреть на РГ и ТБШ, Мастерсы так сяк становятся, не смотрел ничего почти из Мадрида.

    05.05.2025

  • hant64

    Не смотрел, но осуждаю)).

    01.05.2025

  • Alex_451410

    Бесславный проигрыш. Кувырком с горы катится этот игрок

    01.05.2025

  • fonkom

    Чья бы корова мычала))) главный специалист по глистам и женским трусам))

    01.05.2025

  • oleg.bob

    К сожалению, это его нынешний уровень.

    01.05.2025

  • Gena34

    Ни Рублеву,ни Медведеву не место в первой десятки и даже двадцатки,их уровень тенниса примерно 50 места,а то и ниже.

    01.05.2025

  • Zohr Vad

    Эх Даня,Даня! Столько надежд у нас было с тобой,после вылета Карена и Рыжего... Но видимо уже не судьба увидеть у Вас на грунте титул и кубок победителя турнира.

    01.05.2025

  • Черемисин57

    Закончились золотые времена для Медведева! Теперь его участь - быть боксёрской грушей в матчах с более молодыми теннисистами!!

    01.05.2025

  • Don2

    дык он же сам и есть глиста

    01.05.2025

  • Оскара Тому Харди

    Два года без титулов, больше года без финалов...Увы, но выступления Медведева Даниила превратились для него просто в выскооплачиваемую работу. Прошёл два-три круга, рубанул копеечку..и на новый турнир..на новые два-три круга..

    01.05.2025

  • Boris

    Сбитый летчик, пора завязывазать

    01.05.2025

  • Djin Ignatov

    Даня !!!! Это же Тысячник !! Неужели не читаешь ? Я ведь писал - Участвуй только в 200 , 300 и 400 турнипах !

    01.05.2025

  • Кот-матрос

    Новый теннис от Медведева, а ошибки все старые.

    01.05.2025

  • Hitman

    Дурак дурака видет издалека. Геи видимо тоже. :man_shrugging:

    01.05.2025

  • Hitman

    А ты разбираештся в мужиках. :smile::smile::smile:

    01.05.2025

  • NF

    Халиф на час снова с нами...

    01.05.2025

  • fonkom

    И Фирсыч его поддерживает... что бы это значило?)

    01.05.2025

  • IQ-87%

    Ну хоть этот никого не за что не хватал

    01.05.2025

  • Дмитрий Свистунов

    Намечаются явные, классные "грунтовики". А Медведеву пора завязывать. Титул он уже не способен завоевать.

    01.05.2025

  • fonkom

    Идёт перестройка. Посмотрим на РГ результаты

    01.05.2025

  • Николай Шибаев

    Рууд и шанса не оставил...

    01.05.2025

  • Viktor Freond

    Ну хоть какой-то атакующий теннис показывает.... А так, приём плохой, ужасный и ошибок много в игре.

    01.05.2025

  • jason1328

    Медведев разве еще не завершил карьеру???

    01.05.2025

