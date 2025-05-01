Медведев уступил Рууду в четвертьфинале турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах уступил норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале турнира в Мадриде — 3:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 40 минут.

Медведев 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта. На счету Рууда 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

В полуфинале 26-летний Рууд сыграет с победителем матча Франциско Черундоло (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 6:3, 7:5