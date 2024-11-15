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Сегодня, 21:30

Каспер Рууд — Андрей Рублев: смотреть матч Итогового турнира ATP

Рууд и Рублев встретятся в матче Итогового турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев встретятся в матче Итогового турнира ATP в Турине в пятницу, 15 ноября. Игра начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рууд — Рублев с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Рублева и Рууда.

Андрей Рублев&nbsp;&mdash; Каспер Рууд. Андрей Рублев — Каспер Рууд. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

В предыдущих матчах турнира седьмая ракетка мира Рууд победил испанца Карлоса Алькараса — 6:1, 7:5 и уступил Александру Звереву из Германии — 6:7 (3:7), 3:6. Занимающий восьмое место в мировом рейтинге ATP Рублев проиграл Звереву — 4:6, 4:6 и Алькарасу — 3:6, 6:7 (8:10).

Рублев имеет шанс выйти в полуфинал в случае победы над Руудом в двух сетах. Зверев после победы над Алькарасом выиграл группу, а три оставшихся теннисиста претендуют на второе место.

В 2023 году победу в Итоговом турнире одержал Новак Джокович.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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