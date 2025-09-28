Рууд вышел в полуфинал турнира в Токио
Норвежский теннисист Каспер Рууд стал полуфиналистом турнира в Токио.
В четвертьфинальном матче 12-я ракетка мира за 59 минут обыграл представителя Австралии Александра Вукича — 6:3, 6:2.
Следующим соперником Рууда станет либо лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас, либо Брэндон Накашима из США.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 226 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 6:3, 6:2
