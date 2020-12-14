Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
Российские теннисистки Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на одну строчку в рейтинге WTA. В первой десятке изменений не произошло. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 33-е место.
Рейтинг WTA
Положение на 14 декабря
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4220...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
72 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
94 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 798
* - положение в предыдущем рейтинге
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