Касаткина опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Российские теннисистки Анна Блинкова и Дарья Касаткина опустились на одну строчку в рейтинге WTA. В первой десятке изменений не произошло. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 33-е место.

Рейтинг WTA

Положение на 14 декабря

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4220...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...

61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

72 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 985...

94 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 798

* - положение в предыдущем рейтинге