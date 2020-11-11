Карузо обыграл Оже-Альяссима во втором раунде турнира в Софии
22:53
Итальянец Сальваторе Карузо победил канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Софии (Болгария). В другой игре еще один представитель Италии Янник Синнер оказался сильнее швейцарца Марка-Андреа Хуслера (6:3, 6:4).
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 325 615 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сальваторе Карузо (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 6:4