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Карреньо Буста обыграл Квон Сун Ву во втором раунде турнира в Уинстон-Салеме

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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста победил корейца Квон Сун Ву (6:3, 3:6, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Уинстон-Салеме (США). Его следующим соперником станет немец Доминик Кепфер.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 1, WC) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 3:6, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 9) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:2, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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