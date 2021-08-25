Карреньо Буста обыграл Квон Сун Ву во втором раунде турнира в Уинстон-Салеме
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Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста победил корейца Квон Сун Ву (6:3, 3:6, 6:4) во втором раунде турнира WTA в Уинстон-Салеме (США). Его следующим соперником станет немец Доминик Кепфер.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 1, WC) — Квон Сун Ву (Корея) — 6:3, 3:6, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 9) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:2, 6:2
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